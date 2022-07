Maior aliado de Biden quer rotular a Rússia de ‘patrocinador do terrorismo’ – Politico – CMIO

Em uma ligação no início desta semana, a presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, pediu ao secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, que designasse a Rússia como “um estado patrocinador do terrorismo”, O Politico escreveu na quarta-feira, citando duas fontes familiarizadas com a conversa.

Pelosi teria advertido o principal diplomata dos Estados Unidos de que, se ele não seguisse com a designação, o Congresso o faria.

Embora o Congresso tenha dado ao Departamento de Estado autoridade exclusiva para rotular outros países como patrocinadores do terrorismo, alguns legisladores argumentam que um projeto de lei poderia ser aprovado para contornar essa restrição, observou o jornal.



“Não há nenhuma razão legal para que o Congresso não possa aprovar uma legislação para designar efetivamente a Rússia como um estado patrocinador do terrorismo”. um assessor democrata foi citado pelo Politico. “O Congresso aprovar a legislação é obviamente uma rota mais complicada do que o secretário que faz a designação, mas daria ao governo a cobertura política necessária para aumentar a pressão econômica e a retórica contra Putin.”

Os países que recebem o selo estão sujeitos a restrições abrangentes, como limite de assistência externa, proibição de exportações e vendas de defesa e controles sobre exportações de itens de uso duplo, entre outras coisas.

O rótulo também penaliza pessoas ou países que se dedicam a determinado comércio. Se Moscou estiver listada, Washington pode ter que expandir significativamente suas sanções para mais setores da economia do país e tornar quase impossível para os americanos negociarem com a Rússia, apontou o Politico.

Atualmente, existem quatro nações na lista dos EUA de “Estado patrocinador do terrorismo”: Cuba, Coreia do Norte, Irã e Síria. No entanto, nenhum desses países negocia tanto com o mundo quanto a Rússia, o que alguns especialistas acreditam ser uma das razões pelas quais Washington até agora se absteve de aplicar oficialmente o rótulo.

Em abril, o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, explicou a repórteres que o governo Biden estava analisando as possíveis medidas que poderia tomar contra Moscou e observou que “as sanções que temos em vigor e que tomamos [against Russia] são os mesmos passos que seriam implicados pela designação de um estado patrocinador do terrorismo”.

Comentando a reportagem do Politico, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse na quinta-feira que Moscou “avalia muito negativamente as consequências para as relações com Washington se o Congresso dos EUA reconhecer a Federação Russa como um ‘estado patrocinador do terrorismo’”. Ele acrescentou que é difícil fazer qualquer coisa que possa prejudicar ainda mais as relações já manchadas entre as duas nações.













No mês passado, o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, exortou o líder francês Emmanuel Macron a designar a Rússia como um ‘patrocinador do terrorismo’. Macron, no entanto, recusou-se a fazê-lo, argumentando que seu país não precisava de nenhuma definição judicial para sancionar Moscou.

A Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, citando o fracasso de Kiev em implementar os acordos de Minsk, projetados para dar às regiões de Donetsk e Lugansk status especial dentro do estado ucraniano. Os protocolos, intermediados pela Alemanha e pela França, foram assinados pela primeira vez em 2014. O ex-presidente ucraniano Pyotr Poroshenko admitiu que o principal objetivo de Kiev era usar o cessar-fogo para ganhar tempo e “criar forças armadas poderosas”.

Em fevereiro de 2022, o Kremlin reconheceu as repúblicas do Donbass como estados independentes e exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntaria a nenhum bloco militar ocidental. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea.