Reino Unido vai injetar mais armas na Ucrânia — CMIO

O Reino Unido enviará à Ucrânia armas antitanque, drones, armas de artilharia e dezenas de milhares de cartuchos de munição, disse o secretário de Defesa Ben Wallace ao Parlamento na quinta-feira. A Ucrânia receberá mais de 20 canhões de artilharia M109 e 26 L119, bem como sistemas de radar de contra-bateria e mais de 50.000 cartuchos de munição para seus sistemas de artilharia da era soviética existentes.

O Reino Unido também enviará 1.600 armas antitanque e drones, incluindo centenas de “munições aéreas vagabundas”, mais comumente conhecido como “drones suicidas”.

As armas serão enviadas para a Ucrânia nas próximas semanas, e o anúncio de Wallace ocorre várias semanas depois que o primeiro-ministro Boris Johnson prometeu mais 1 bilhão de libras (US$ 1,2 bilhão) em apoio militar ao governo de Vladimir Zelensky. No total, o Reino Unido gastou £ 2,3 bilhões em armas e treinamento para os militares de Kiev desde que a operação militar da Rússia na Ucrânia começou em fevereiro.













Esse dinheiro já pagou quase 7.000 NLAW, Javelin e outros mísseis antitanque, 16.000 rodadas de artilharia, seis lançadores de mísseis antiaéreos móveis, bem como vários sistemas de artilharia de foguetes M270 e 120 veículos blindados.

O impacto dessas remessas no campo de batalha, no entanto, tem sido discutível. Tropas ucranianas capturadas descreveram os lançadores de mísseis Javelin – enviados pelo Reino Unido e pelos EUA – como “completamente inútil” em combate urbano, enquanto os soldados estão enfrentando problemas de bateria com o NLAW “tornando-o impossível de usar.” A doutrina militar da Rússia também favorece o bombardeio de artilharia pesada de posições inimigas muito além do alcance de 600 metros do NLAW.

Ambos os lados se apoiaram fortemente na artilharia enquanto os combates continuam no leste da Ucrânia e nas repúblicas de Donetsk e Lugansk. Utilizando um poder de fogo superior, tropas russas e aliadas recentemente trouxeram toda a República Popular de Lugansk sob seu controle e assumiram o controle operacional de Seversk, que fica a pouca distância das principais cidades de Slavyansk e Kramatorsk.

A Ucrânia recebeu uma dúzia de sistemas de artilharia de foguetes M142 HIMARS dos EUA. Enquanto o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, descreveu essas armas como “uma diferença tão grande no campo de batalha”, O ministro da Defesa ucraniano, Alexey Reznikov, afirmou esta semana que suas forças precisam de pelo menos 50 dos sistemas para conter os avanços da Rússia e 100 – cerca de um terço de todo o estoque dos EUA – para conduzir uma contra-ofensiva.

Em termos de artilharia convencional, os 50.000 projéteis prometidos por Wallace são suficientes para manter os canhões da Ucrânia disparando por cerca de oito dias. No mês passado, o vice-chefe de inteligência militar da Ucrânia estimou que suas forças estavam gastando 6.000 projéteis por dia, e que a Ucrânia tem uma arma de artilharia para cada 15 em campo pela Rússia.

Enquanto isso, um relatório do Royal United Services Institute, um think tank britânico, afirma que a Rússia está disparando aproximadamente 20.000 projéteis de artilharia por dia.