Philippe Villin instou o bloco a repensar sua abordagem às restrições impostas a Moscou por causa do conflito na Ucrânia

A UE correu para apoiar a Ucrânia sem pedir permissão a seus negócios ou cidadãos e agora a economia europeia está sofrendo mais com as sanções anti-Rússia, disse o banqueiro de investimentos francês Philippe Villin.

Políticos e burocratas europeus em Bruxelas apoiaram a Ucrânia “sem um debate democrático”, Villin escreveu em um editorial publicado pelo Le Figaro na segunda-feira.

“O que é pior, eles nem mesmo consideraram útil nos consultar sobre a escalada militar ou as terríveis consequências das sanções para nossas economias”. ele disse.

Villin enfatizou que a economia mundial já havia sido prejudicada pela pandemia de Covid-19, bem como pela tensão entre China e Taiwan, que são vitais para a cadeia de suprimentos global. A atual crise também estimulou a inflação, incluindo aumentos nos preços da energia e o risco de desabastecimento.

“E o pior é que a Europa está sofrendo com o aumento dos preços da energia e das matérias-primas muito mais do que os Estados Unidos ou a China.” escreveu o vilão.

O fato é que, como consequência das sanções, os preços da energia serão infinitamente mais altos na Europa do que em qualquer outro lugar.

O banqueiro acrescentou que as empresas “perder grandes fatias de mercado” e ser forçado a cortar empregos se a crise se agravar.













“Espero que, antes que nosso povo eventualmente se revolte, um rápido choque elétrico abra um debate político, no qual nós, cidadãos e líderes empresariais, possamos desafiar nossos políticos cegos e eurocratas, que estão nos levando à ruína mentindo para nós. ”

Muitos países, incluindo membros da UE, impuseram sanções abrangentes à Rússia depois que Moscou lançou uma campanha militar contra a Ucrânia no final de fevereiro.

Na quinta-feira, a gigante russa de gás Gazprom retomou o fluxo de gás para a Alemanha através do gasoduto Nord Stream 1 do Mar Báltico após um desligamento de 10 dias para manutenção. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já havia pedido aos países da UE que reduzissem o uso de gás em 15% entre agosto e junho, caso Moscou decidisse encerrar as entregas.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) alertou na terça-feira que a Alemanha, a principal potência econômica da UE, corre o risco de perder quase 5% de seu PIB se a Rússia fechar completamente seu fornecimento de gás.