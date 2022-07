Premiê da Itália Mario Draghi confirma decisão sobre sua renúncia, segundo gabinete do presidente

“O presidente da república Sergio Mattarella recebeu esta manhã (21), no palácio do Quirinal, o chefe do Conselho de Ministros, professor Mario Draghi, que, depois de informar sobre os debates e a votação de ontem no Senado, declarou novamente a sua renúncia e de seu governo. O presidente da república aceitou. O governo permanece em funções para tratar de questões atuais”, aponta comunicado.

A Câmara dos Deputados italiana deveria votar hoje de manhã, quinta-feira, uma moção de confiança no governo de Draghi, semelhante à realizada no Senado do país na quarta-feira (20).

Na semana passada, Draghi anunciou que ia abandonar a chefia do governo após um dos membros de sua coalizão, o Movimento Cinco Estrelas (D5Z) ter se recusado a participar do voto de confiança no governo. O presidente Mattarella rejeitou a demissão e convidou Draghi a ir ao Parlamento para um discurso a fim de fazer uma avaliação da situação.

Os analistas acreditam que, provavelmente, agora o Parlamento será dissolvido e serão realizadas eleições antecipadas, que podem ocorrer em setembro ou outubro.





Via Sputnik News