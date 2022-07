UE vai suavizar sanções à Rússia – Reuters – CMIO

A União Europeia está planejando alterar suas sanções contra Moscou para facilitar o comércio de alimentos e fertilizantes, informou a Reuters na terça-feira.

As mudanças permitirão que os países da UE descongelem os fundos dos principais bancos russos, o que pode ser necessário para aliviar os gargalos no comércio global de alimentos e fertilizantes, explicou a Reuters, citando um documento preliminar que viu.

O documento dizia que os fundos poderiam ser liberados “depois de ter determinado que tais fundos ou recursos econômicos são necessários para a compra, importação ou transporte de produtos agrícolas e alimentícios, incluindo trigo e fertilizantes”, disse a agência.

As sanções revisadas também ajudarão a facilitar as exportações de alimentos dos portos russos, que os comerciantes pararam de atender, apesar das exportações de alimentos serem explicitamente isentas das sanções, acrescentou a Reuters, citando um funcionário.

Espera-se que as alterações sejam adotadas na quarta-feira e digam respeito a credores russos como VTB, Sovcombank, Otkritie FC Bank, Promsvyazbank e outros.

A Rússia é o maior exportador mundial de fertilizantes e trigo. Segundo a Reuters, as mudanças seguem críticas de líderes africanos sobre o impacto negativo que as sanções tiveram no comércio de commodities críticas. O conflito em curso na Ucrânia e as amplas restrições à Rússia levaram à escassez de alimentos, ao aumento dos preços de grãos e fertilizantes e provocaram temores de uma crise global de alimentos.

