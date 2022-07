Nord Stream reiniciará dentro do cronograma – Reuters – CMIO

O fluxo de gás natural para a Alemanha será retomado na quinta-feira após a conclusão da manutenção, disseram fontes à agência

A Rússia retomará as entregas de gás natural através do gasoduto Nord Stream 1 conforme programado, assim que o trabalho de manutenção anual for concluído na quinta-feira, informou a Reuters, citando suas fontes.

A infraestrutura, um importante transportador de gás para a Alemanha, foi fechada para manutenção na semana passada, com muitos no Ocidente temendo que o fluxo não fosse retomado. Mais cedo na terça-feira, o Wall Street Journal informou que a Comissão Europeia não esperava que o oleoduto fosse reiniciado na data prevista de 21 de julho.

Ambas as histórias são baseadas em fontes anônimas.

No mês passado, a Gazprom reduziu o fluxo de gás em 60%, culpando a falha do Canadá em devolver uma turbina após os reparos. Desde então, o equipamento foi relatado para estar a caminho da Rússia.

De acordo com a Reuters, o fluxo de gás será retomado no nível visto antes do desligamento, abaixo da capacidade total de cerca de 160 milhões de metros cúbicos (mcm) por dia.

Moscou disse repetidamente que continua sendo um fornecedor confiável de gás natural e cumprirá suas obrigações contratuais com os clientes.

