Ancara não vai pedir autorização para suas operações militares, diz MRE turco

Anteriormente, as autoridades iraquianas tomaram a decisão de retirar do país o encarregado de negócios na Turquia depois da morte de nove civis devido ao bombardeio da cidade de Zakho, no norte do Iraque, por parte das tropas turcas. A decisão foi anunciada pelo serviço de imprensa do governo iraquiano. De acordo com os dados mais recentes apresentados pelo Partido Democrático do Curdistão no parlamento iraquiano, em resultado do ataque do Exército turco com projéteis de artilharia contra a cidade turística de Zakho, nove pessoas morreram, enquanto outras 33 ficaram feridas.