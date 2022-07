Onda de calor recorde ameaça a segurança alimentar da UE – Bloomberg – CMIO

Uma onda de calor recorde em algumas das principais regiões agrícolas da Europa colocou em risco a colheita de milho deste ano, informou a Bloomberg na segunda-feira.

As culturas de milho estão no meio da floração e o clima adverso pode diminuir o número de grãos que acabam se enchendo de grãos. As temperaturas em algumas áreas da Europa chegaram a 47 graus Celsius, com Espanha, França, Grécia e Portugal particularmente afetados.

A UE normalmente importa grandes volumes de milho, que é usado principalmente como ração animal, da Ucrânia, mas este ano os embarques foram limitados pelo conflito. De acordo com a Bloomberg, isso elevou os preços, com os futuros de milho de Paris subindo 11% em julho e sendo negociados em um recorde para a época do ano. Os campos de girassol e soja também estão em risco devido às condições quentes e secas, acrescenta a publicação.













A colheita de trigo da Europa também foi afetada pelo clima excepcionalmente quente. Na semana passada, a França, maior exportador de trigo da UE, disse que sua produção de trigo mole cairá cerca de 7% este ano, abaixo da média de cinco anos.

Isso ocorre em meio à redução da oferta de trigo e outros grãos dos principais produtores da Rússia e da Ucrânia, em meio ao conflito em andamento entre os países. Outros grandes exportadores, como Índia e Cazaquistão, restringiram ou proibiram suas exportações de grãos, citando a segurança alimentar doméstica. Os desenvolvimentos desencadearam alertas de uma possível crise alimentar global.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT