Ucrânia quer suspender pagamentos da dívida externa – mídia – CMIO

O governo ucraniano decidiu adiar os pagamentos da dívida externa por dois anos, informou a mídia do país na quarta-feira. A reestruturação terá que ser aprovada pelos credores primeiro, acrescentam os relatórios.

De acordo com uma história anterior da Bloomberg, Kiev também quer mudar os termos dos warrants do PIB, pois explora a possibilidade de reestruturação da dívida. Os warrants do GDP são um subconjunto de títulos, principalmente títulos, vinculados ao PIB, onde o valor do pagamento varia de acordo com a produção de um país. O Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento previu em maio que o PIB da Ucrânia se contrairá em 30% este ano.

Kiev quer chegar a um acordo com os detentores de títulos até meados de agosto, antes de um resgate de US$ 1,4 bilhão e pagamento de juros em setembro, diz a agência, acrescentando que, de acordo com seus próprios cálculos, a medida pode economizar US$ 3 bilhões em custos de resgate de dívidas ao longo de dois anos. e muito mais com pagamentos de juros.

Na terça-feira, o ministro das Finanças da Ucrânia assinou um acordo de crédito com a UE para receber um empréstimo de longo prazo de € 1 bilhão (US$ 1 bilhão) do bloco no final deste mês, de acordo com um comunicado publicado no site do governo ucraniano.













Em março, a Comissão Europeia propôs um empréstimo de 9 bilhões de euros à Ucrânia, com garantias dos governos dos membros da UE. No entanto, o bloco tem lutado para estruturar a ajuda devido à preocupação generalizada com a capacidade de Kiev de pagar sua dívida.

Separadamente, um empréstimo de 1,5 bilhão de euros do Banco Europeu de Investimento teria sido bloqueado na UE porque eram necessárias mais garantias para garantir a quantia. Desde fevereiro, a UE concedeu à Ucrânia um total de 2,2 bilhões de euros em apoio macrofinanceiro.

O presidente Vladimir Zelensky disse em junho que a Ucrânia precisa de US$ 5 bilhões em ajuda por mês para se manter à tona; no entanto, o número quase dobrou depois, quando um assessor econômico presidencial disse ao Financial Times que Kiev precisa de US$ 9 bilhões por mês e que “seria quase impossível” para a Ucrânia sobreviver sem o dinheiro.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT