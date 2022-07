Porta-voz do presidente russo: é difícil piorar relações entre EUA e Rússia, estão em estado péssimo

“É muito difícil fazer algo que possa piorar ainda mais as relações entre a Rússia e os Estados Unidos, já que elas estão em estado péssimo”, afirmou o porta-voz do presidente russo, Dmitry Peskov, ao responder à pergunta sobre como o Kremlin avalia as possíveis consequências para a Rússia caso os EUA a reconheçam como Estado patrocinador do terrorismo.