Ucrânia vende bilhões em ouro que pode não ter – Peter Schiff – CMIO

O país vendeu mais ouro do que foi relatado como tendo antes do conflito

O banco central da Ucrânia vendeu US$ 12,4 bilhões em reservas de ouro desde fevereiro, informou a Reuters. No entanto, um especialista em metais preciosos diz que os números não batem.

“Estamos vendendo [this gold] para que nossos importadores possam comprar os bens necessários para o país”, a agência citou Katerina Rozhkova, primeira vice-diretora do Banco Nacional da Ucrânia, dizendo em rede nacional no domingo. O ouro não estava sendo vendido para apoiar a moeda da Ucrânia, a hryvnia, acrescentou a Reuters.

No entanto, foram levantadas questões sobre os números relatados. Em um artigo publicado no Schiffgold.com na quarta-feira, o comentarista financeiro americano e corretor de ações Peter Schiff descreveu a venda como “escuro” e disse que não está claro como a Ucrânia vendeu tanto ouro. Segundo dados do World Gold Council e citados por Schiff, quando a Rússia lançou sua operação militar na Ucrânia, o Banco Nacional da Ucrânia detinha cerca de 27 toneladas de ouro em suas reservas, avaliadas em pouco menos de US$ 1,7 bilhão. Em outras palavras, escreve Schiff, o banco central afirma ter vendido mais de sete vezes suas participações totais em ouro.

Schiff continua explicando que a Ucrânia pode estar explorando suprimentos domésticos de ouro mantidos por bancos comerciais ou outras instituições, e existe a possibilidade de que outros países ou entidades privadas tenham dado ouro ao país para vender.

A Ucrânia tem lutado para sustentar sua economia em meio ao conflito em curso com a Rússia, com o governo supostamente pedindo para atrasar o pagamento da dívida externa em dois anos. O PIB do país deve cair 30% este ano.

