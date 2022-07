Hungria quer comprar mais 700 milhões de metros cúbicos de gás, mas diz ser impossível sem Rússia

A Hungria conta aumentar as importações do gás da Rússia, seus pedidos serão considerados imediatamente, relatou na quinta-feira (21) Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores russo.

“Hoje [21], nossos colegas nos informaram sobre o interesse do governo húngaro em comprar quantidades adicionais de gás neste ano. Este pedido será imediatamente comunicado e considerado”, disse ele aos jornalistas após uma reunião com Peter Szijjarto, ministro das Relações Exteriores da Hungria.

Szijjarto, por sua vez, anunciou que a Hungria tomou medidas para receber gás adicional através da rota sul e do interconector na fronteira com a Áustria e Eslováquia .

“A realidade física continua sendo a realidade física. Sem fontes russas, é simplesmente impossível adquirir tal quantidade de gás adicional na Europa. Por isso nós, na Hungria, tomamos todas as medidas necessárias para podermos aceitar toda esta quantidade adicional de gás através da direção sul, através do interconector que fica na fronteira com a Eslováquia e Áustria. Ou seja, podemos aceitar 20 milhões de metros cúbicos diariamente”, afirmou o ministro húngaro.