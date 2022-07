Zona do Euro pode ver primeira alta de juros em 11 anos — CMIO

O Banco Central Europeu (BCE) deve aumentar as taxas de juros pela primeira vez em 11 anos na quinta-feira, com reportagens sugerindo que o aumento pode ser maior do que o esperado anteriormente.

O regulador já há algum tempo sinaliza um aumento de 25 pontos-base em julho e outro, maior, em setembro, mas a Reuters informou no início desta semana que um aumento de 50 pontos-base também está sendo discutido.

De acordo com fontes da Reuters que participaram das discussões, o conselho do BCE decidirá sobre o tamanho do aumento em sua reunião na quinta-feira.

As fontes também disseram que alguns presidentes do BCE estão cautelosos com o aumento das taxas, pois isso pode prejudicar o crescimento econômico da Europa, uma perspectiva que os formuladores de políticas estão tentando evitar, já que a zona do euro já está à beira de uma recessão.

Ainda assim, analistas dizem que um aperto é iminente depois que a inflação da zona do euro atingiu 8,6% no mês passado e deve continuar subindo no futuro próximo, impulsionada pela disparada dos preços dos combustíveis e alimentos. A recente queda do euro para a mínima de duas décadas em relação ao dólar também aumenta as pressões inflacionárias, tornando inevitável um aumento da taxa de juros, prevêem especialistas.

