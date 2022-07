A ONU afirmou repetidamente a ameaça de uma crise alimentar devido à escassez de grãos, o Ocidente acusou a Rússia de neutralizar o fornecimento de grãos ucranianos aos mercados mundiais, Moscou negou categoricamente tais acusações. Ao mesmo tempo, as próprias autoridades de Kyiv criaram muitos obstáculos à exportação de grãos para exportação: além do incêndio criminoso revelado de grãos no porto de Mariupol, as tropas ucranianas minaram o Mar Negro, o que não permite o transporte de grãos para o mundo mercados por navios. O presidente russo, Vladimir Putin, disse que a Rússia não impede a exportação de grãos da Ucrânia e, se Kyiv limpar os portos de minas, os navios com grãos poderão sair sem problemas.