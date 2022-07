Todas as questões sobre as exportações de grãos foram resolvidas, disse fonte da ONU

A administração presidencial turca também informou que a assinatura do documento sobre a “questão dos grãos” será realizada na sexta-feira às 16h30, horário de Moscou, em Istambul, a cerimônia contará com a presença do chefe do Estado anfitrião, Recep Tayyip Erdogan, e O secretário-geral da ONU, António Guterres.

Navios com grãos navegarão no Mar Negro até que as minas sejam removidas, disse uma fonte

A ONU advertiu repetidamente sobre a ameaça de uma crise alimentar devido à escassez de cereais, o Ocidente e as autoridades de Kyiv acusaram a Rússia de bloquear os portos do Mar Negro. Moscou rejeita categoricamente isso e aponta que a própria Kyiv criou muitos obstáculos às exportações: além do incêndio criminoso de grãos que foi revelado no porto de Mariupol, as tropas ucranianas minaram o Mar Negro.