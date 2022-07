Três candidatos permanecem na corrida para substituir Johnson — CMIO

Rishi Sunak, Penny Mordaunt e Liz Truss estão se aproximando da chance de se tornar o primeiro-ministro da Grã-Bretanha

Os parlamentares conservadores encerraram um quarto turno de votação na disputa pela liderança do partido na terça-feira. O ex-ministro da Igualdade Kemi Badenoch foi eliminado e o ex-chanceler Rishi Sunak está liderando a corrida para substituir o primeiro-ministro Boris Johnson, seguido pela ministra do Comércio Penny Mordaunt e pela secretária de Relações Exteriores Liz Truss.

A quarta votação viu Sunak garantir 118 votos, um longe da inclusão automática na disputa final pela liderança do Partido Conservador. Mordaunt obteve 92 votos e Truss 86. Com 59 votos, Badenoch obteve a pontuação mais baixa e, portanto, foi dispensado do concurso.

Os 357 parlamentares do partido realizarão uma votação final na quarta-feira, após a qual seus cerca de 150.000 membros em todo o país participarão de uma votação por correio para escolher um vencedor final. O vencedor assumirá o cargo de líder do Partido Conservador e se tornará primeiro-ministro do Reino Unido em setembro, quando Johnson ganhou um voto de confiança na segunda-feira, garantindo que permanecerá no cargo até então.













Badenoch foi um fervoroso defensor do Brexit e emergiu como um crítico vocal da “acordei” cultura. Durante sua campanha, ela se referiu a seus oponentes como membros do “ala liberal do Partido Conservador”.

Liderando esses opositores está Sunak, que se posicionou como uma voz da prudência fiscal e o único candidato que não promete cortes de impostos. Mordaunt e Truss prometeram reduzir impostos, e ambos foram criticados por membros de base do partido: Truss por sua oposição à votação de 2016 para deixar a União Europeia e Mordaunt por ela “acordei” pontos de vista, incluindo sua insistência desde então retraída de que “Mulheres trans são mulheres”.

Todos os três candidatos apoiam o armamento da Ucrânia, com Truss emergindo nos últimos meses como uma das vozes anti-Rússia mais ruidosas na Europa. O secretário de Relações Exteriores prometeu em um editorial recente de jornal infligir “dor real em Putin e no Kremlin” se eleita, e declarou na terça-feira de manhã que aumentaria os gastos de defesa do Reino Unido para 3% do PIB, muito além dos 2% exigidos pela OTAN.

Mordaunt, que atuou brevemente como secretária de Defesa em 2019, disse na semana passada que, embora aumentasse os gastos militares, se absteria de “arrancar figuras do ar” durante o concurso de liderança.

Apesar de contar com o apoio de mais parlamentares conservadores do que seus rivais, um YouGov votação divulgado na terça-feira mostra Sunak perdendo uma votação final contra Mordaunt, Truss e Badenoch, o último dos quais não havia sido eliminado no momento da votação. A Ladbrokes, a maior casa de apostas do Reino Unido, atualmente cotações Truss como favorito para vencer o concurso geral.