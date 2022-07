EUA atualizam alerta de viagem sobre a Rússia — CMIO

Cidadãos dos EUA que viajam para a Rússia podem ser “detidos injustamente” por “acusações espúrias”, alertou o Departamento de Estado.

A Rússia se tornou um dos poucos países que recebeu o novo ‘indicador de risco’ nos avisos de viagem do Departamento de Estado dos EUA. Os serviços de segurança russos “escolheu cidadãos dos EUA” por “detenção e … assédio”, o Departamento de Estado alertou na terça-feira em uma atualização consultiva.

Os EUA deram à Rússia o nível de risco mais alto possível: “Não viaja.” americanos “residir ou viajar na Rússia deve deixar a Rússia imediatamente”, disse o Departamento de Estado.

A lista de razões pelas quais não se deve sequer considerar ir à Rússia incluía a operação militar em andamento de Moscou na Ucrânia, que Washington chamou de “invasão não provocada e injustificada”, assim como supostamente “aplicação arbitrária da lei local”, Restrições do Covid-19, e até mesmo “terrorismo.”

Washington agora diz que os americanos que viajam para a Rússia podem enfrentar perseguição direcionada por serviços de segurança locais. “Existe o potencial em toda a Rússia de assédio a estrangeiros, inclusive por meio de regulamentos direcionados especificamente contra estrangeiros”, disse. disse o aviso de viagem, acrescentando que tanto ex-funcionários do governo quanto cidadãos “tornar-se vítima de assédio, maus-tratos e extorsão”.













De acordo com o Departamento de Estado, os serviços de segurança russos “prenderam cidadãos dos EUA sob acusações espúrias, destacaram cidadãos dos EUA na Rússia para detenção … negaram-lhes tratamento justo e transparente e os condenaram em julgamentos secretos”. Washington não apresentou nenhuma evidência específica para respaldar as alegações, mas disse que o Departamento de Estado “determinou que pelo menos um cidadão dos EUA foi detido injustamente pelo governo russo”.

Antes da atualização do aviso de viagem de terça-feira, a Casa Branca disse a jornalistas que a Rússia era uma das seis nações a serem atingidas com o novo indicador de risco ‘D’, que significa o “risco de detenção injusta por um governo estrangeiro”. As outras cinco nações são China, Irã, Coreia do Norte, Venezuela e Mianmar.

O desenvolvimento ocorreu quando o presidente dos EUA, Joe Biden, assinou uma ordem executiva para fornecer à sua administração ferramentas adicionais para impedir “tomada de reféns e detenção injusta de cidadãos dos EUA”.

A ordem autoriza o direcionamento de pessoas envolvidas em tais práticas com sanções financeiras e proibição de vistos, informou a mídia dos EUA. “O presidente está disposto a fazer com que o que ele mesmo disse publicamente seja difícil, mas é importante chamar quando isso significa trazer para casa americanos”. um alto funcionário do governo disse à CNBC.













Sob a ordem, o governo Biden também foi encarregado de identificar e recomendar “opções e estratégias … para garantir a recuperação de reféns ou o retorno de cidadãos dos Estados Unidos detidos injustamente.”

Moscou não reagiu aos desenvolvimentos até agora. A Rússia e os EUA estão atualmente envolvidos em uma disputa sobre o destino do jogador de basquete americano Brittney Griner, que foi preso na Rússia por acusações relacionadas a drogas em fevereiro. O governo Biden já havia descrito sua prisão como detenção injusta.

Na semana passada, o controverso podcaster americano e analista do UFC Joe Rogan chamou Griner de “prisioneiro político.” O Kremlin negou repetidamente que sua prisão tenha motivação política. O porta-voz do presidente russo, Dmitry Peskov, disse que ela foi detida de acordo com a lei devido à posse de “drogas ilegais que continham substâncias narcóticas”.

Griner está sob custódia russa desde 17 de fevereiro, depois que um cartucho de vape contendo 0,702 gramas de cannabis foi encontrado em sua bagagem.