Putin diz aos EUA para parar de ‘saquear’ a Síria – CMIO

O líder russo também instou Washington a encerrar sua ocupação ilegal no estado do Oriente Médio

Os EUA devem parar “roubando” petróleo do povo sírio, alertou o presidente russo, Vladimir Putin, na terça-feira, após se reunir com seus colegas iranianos e turcos em Teerã.

Os três garantes do Processo de Astana também concordaram que os EUA deveriam deixar terras ilegalmente ocupadas na região trans-Eufrates e deixar de piorar a crise humanitária na Síria com sanções unilaterais.

“[The US has to] pare de roubar o estado sírio, o povo sírio, exportando petróleo ilegalmente”, disse Putin a repórteres na noite de terça-feira. Ele disse que este é o “posição comum” da Rússia, Irã e Turquia.

Várias centenas de soldados dos EUA estão ilegalmente presentes na Síria, controlando principalmente os poços de petróleo e campos de trigo no nordeste do país, controlados pela milícia das Forças Democráticas Sírias (SDF) desde a derrota do Estado Islâmico (EI, antigo ISIS). A SDF, apoiada pelos EUA, recusou-se a se reintegrar ao governo em Damasco, que Washington deseja ver derrubado.

Desde 2019, os EUA procuram punir qualquer pessoa que tente ajudar na reconstrução da Síria devastada pela guerra por meio da “Lei de Proteção Civil César Síria”, acusando o governo do presidente Bashar Assad de crimes de guerra e bloqueando toda a assistência a Damasco.

‘Futuro da Síria deve ser definido pelos próprios sírios’ – PutinNa cúpula com homólogos turcos e iranianos, Putin destacou que as três nações devem tomar medidas para promover um diálogo dentro da Síria e que os esforços para resolver a crise síria são eficazes. pic.twitter.com/BsXlBdcAio — RT (@RT_com) 19 de julho de 2022

Putin disse na terça-feira que tais sanções tiveram “resultados desastrosos” e que a ajuda humanitária à Síria “não deve ser politizado”.













Durante a cúpula de terça-feira em Teerã, Putin se encontrou com o presidente iraniano Ebrahim Raisi e com o turco Recep Tayyip Erdogan. Em declaração conjunta, os três presidentes confirmaram sua convicção de que “não pode haver solução militar para o conflito sírio”, apenas uma solução política sob a liderança da ONU. Também condenaram a “sanções unilaterais que violam o direito internacional”, que estão exacerbando a situação humanitária na Síria, instando a ONU e outras organizações internacionais a “aumentar a assistência a todos os sírios, sem discriminação, politização e pré-condições”.

A Rússia enviou uma força expedicionária à Síria em setembro de 2015, a pedido de Damasco, para ajudar a derrotar o EI e outros grupos terroristas. Em janeiro de 2017, Moscou, Ancara e Teerã lançaram o Processo Astana – em homenagem à capital do Cazaquistão – para resolver o conflito na Síria, que começou em 2011.