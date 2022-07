Hungria esclarece sua posição sobre armas para a Ucrânia — CMIO

Budapeste rejeitou a alegação de que seu vice-ministro das Relações Exteriores havia prometido trânsito por seu território

A posição da Hungria sobre as entregas de armas estrangeiras à Ucrânia através de seu território não mudou, disse o Ministério das Relações Exteriores em Budapeste na noite de terça-feira em um comunicado. No início do dia, as autoridades da cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia, alegaram que o vice-ministro das Relações Exteriores visitante havia dito o contrário.

“Não enviamos soldados ou armas para a Ucrânia e não permitimos que armas atravessem a fronteira húngara-ucraniana”, disse. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Paczolay Mate, disse. “Nenhuma entrega de arma cruzou a fronteira húngara-ucraniana, e isso não mudará no futuro, pois isso representa um risco de segurança para a área da Transcarpácia e colocaria em risco a segurança do povo húngaro”.

Esta política tem sido “claro desde o início” e “permanece inalterado,” Mate adicionado, então “qualquer portal de notícias que circule uma declaração em contrário está publicando informações incorretas.”

Sua declaração veio logo após relatos na mídia ucraniana – citando o conselho da cidade de Lviv – de que o vice-ministro das Relações Exteriores Levente Magyar havia anunciado uma mudança nessa política durante sua visita à cidade ucraniana ocidental.













Segundo o prefeito Andrey Sadovoy, Magyar disse que a Hungria simpatizava com a Ucrânia e permitiria o trânsito de armas por seu território, admitiria militares e civis ucranianos em seus hospitais e concederia bolsas de estudo a 1.000 ucranianos em universidades húngaras.

Os supostos comentários de Magyar estavam em desacordo com a posição oficial de Budapeste expressa por seu chefe, o ministro das Relações Exteriores, Peter Szijjarto, no início deste mês. Szijjarto está atualmente em Nova York, onde instou o Conselho de Segurança da ONU a “Faça todo o possível para [establish a] cessar-fogo imediatamente e iniciar negociações de paz”. na Ucrânia.

Kiev criticou repetidamente Budapeste por apoiar insuficientemente a causa ucraniana. O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, criticou abertamente as sanções da UE contra a Rússia, dizendo na semana passada que elas estavam destruindo a economia do próprio bloco em vez de prejudicar Moscou. O presidente do parlamento húngaro desencadeou uma guerra de palavras com Kiev no mês passado, quando disse que o presidente ucraniano Vladimir Zelensky tinha um “problema mental” porque andava por aí ameaçando os países, ao mesmo tempo pedia ajuda.