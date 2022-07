Twitter vence primeira batalha contra Musk — CMIO

O CEO da Tesla perdeu sua tentativa de adiar o processo da gigante da mídia social até o próximo ano

Um juiz do estado americano de Delaware estabeleceu uma data para o confronto judicial entre Elon Musk e o Twitter em algum momento de outubro, afirmando que mais atrasos “ameaça danos irreparáveis” para a empresa, que está tentando forçar o bilionário a concluir uma aquisição de US$ 44 bilhões.

A equipe jurídica de Musk procurou adiar as audiências até fevereiro do próximo ano, enquanto o Twitter solicitou um julgamento já em setembro.

O representante da empresa de mídia social acusou o bilionário de “tentativa de sabotagem” e “fazendo o seu melhor para derrubar o Twitter.” O advogado do Twitter William Savitt argumentou que “a contínua incerteza causada pela suposta rescisão de Musk inflige danos ao Twitter todos os dias, todas as horas de todos os dias”.

“Quanto maior o atraso, maior o risco” o juiz principal do Tribunal de Chancelaria de Delaware, a chanceler Kathaleen St. Jude McCormick, concordou em uma decisão na terça-feira. O juiz deixou que as partes concordassem com a data exata do julgamento, a menos que chegassem a um acordo até então.













O Twitter entrou com uma ação contra Elon Musk na semana passada em um esforço para forçá-lo a honrar sua promessa de comprar a empresa por US$ 44 bilhões ou US$ 54,20 por ação. O homem mais rico do mundo cancelou o negócio, acusando a empresa de “violação material de múltiplas disposições” sobre a questão de contas falsas ou bot na plataforma. A equipe de Musk não concordou com a estimativa do Twitter sobre o número desses tipos de contas, que o colocou em apenas 5% dos usuários, dizendo que a empresa fez “representações enganosas”.

A gigante das redes sociais, por sua vez, acusou o bilionário de negociar de má fé. “Tendo montado um espetáculo público para colocar o Twitter em jogo, e tendo proposto e assinado um acordo de fusão favorável ao vendedor, Musk aparentemente acredita que ele… e vá embora”, afirma o processo.