Oficial ucraniano continua ofendendo os alemães depois de perder seu cargo em Berlim — CMIO

O chefe da Saxônia provocou a ira do ex-enviado de Kiev ao dizer que o conflito na Ucrânia deve ser ‘congelado’

O ex-embaixador ucraniano em Berlim, Andrey Melnik, criticou o ministro-presidente do estado da Saxônia, no leste da Alemanha, Michael Kretschmer, depois que ele disse que a Europa deveria mediar um cessar-fogo entre Kiev e Moscou em vez de adicionar mais combustível ao fogo no conflito em curso.

“Os ucranianos são a favor de você enfiar a cabeça em um freezer para congelar suas fantasias quentes da Rússia” o franco diplomata ucraniano escreveu em um post no Twitter endereçado a Kretschmer na terça-feira.

O discurso do ex-embaixador foi desencadeado pelo apelo do primeiro-ministro da Saxônia para que a Europa e a Alemanha ajudem a ‘congelar’ o conflito em andamento entre Moscou e Kiev e não abandonem as importações de energia russas.













O conflito está jogando a Europa e o mundo inteiro no caos, disse Kretschmer a jornalistas na terça-feira. Ele alertou que a Europa corre o risco de perder a força econômica necessária para manter a segurança e permanecer competitiva no cenário mundial, acrescentando: “Temos que trabalhar para garantir que esta guerra seja congelada.”

Ele também caracterizou a posição da Europa sobre o conflito como “muito unilateral” – ajudando a Ucrânia a vencer e abandonando completamente a energia russa – o que ele disse ser um erro.

“Acredito firmemente que precisamos desses suprimentos de matérias-primas”, Kretschmer disse, acrescentando que os líderes europeus “devem juntos tentar … influenciar o presidente russo [Vladimir Putin] e convencer a Ucrânia de que todos nós temos que congelar esse conflito juntos.”













Melnik atacou Kretschmer, acusando-o de “propaganda constante” a Putin e chamando sua abordagem “repugnante.” O ministro-presidente da Saxônia também enfrentou uma enxurrada de críticas de colegas políticos em casa. O secretário-geral do liberal Partido Democrático Livre (FDP), Bijan Djir-Sarai, acusou-o de não entender a ameaça que a Rússia supostamente representa.

“Graças a Deus este homem não é responsável pela nossa política externa”, ele disse. A política verde Jamila Schaefer disse ao tablóide alemão Bild que a sugestão de Kretschmer “prejudica a reputação da República Federal da Alemanha”, acusando-o de “ignorância perigosa”.

Os companheiros democratas-cristãos de Kretschmer foram igualmente críticos. Deputado Matthias Hauer tuitou que sua posição não reflete a da União Democrata Cristã (CDU).