Administração dos EUA explica como o aumento dos preços do gás é realmente ‘um benefício’ — CMIO

O secretário de transporte diz que quanto mais “dor” os americanos sentem na bomba, mais benéfico é possuir um veículo elétrico

O aumento dos preços da gasolina nos EUA é um “benefício” para os proprietários de veículos elétricos (VE), disse o secretário do Departamento de Transportes, Pete Buttigieg, ao testemunhar perante um comitê da Câmara na terça-feira.

Buttigieg sugeriu que as pessoas que atualmente estão lutando para pagar mais de US $ 5 por galão de gasolina poderiam compensar seus “dor” comprando um EV, cujo preço médio é superior a US $ 65.000, de acordo com a empresa de pesquisa automotiva Kelly Blue Book.

“Quanto mais dor todos nós sofremos com o alto preço do gás, mais benefícios há para aqueles que podem acessar veículos elétricos”. o funcionário do governo Biden disse antes de pedir ao deputado republicano Carlos Gimenez (Flórida) para subsidiar as compras de veículos elétricos com créditos fiscais.

Gimenez respondeu observando que subsidiar EVs não os tornaria mais baratos, ao contrário da afirmação de Buttigieg, e que “estamos todos pagando por isso no final. Estamos todos pagando impostos”.

Outro representante do Partido Republicano, Thomas Massie (Kentucky), respondeu à sugestão de Buttigieg apontando que a compra de carros elétricos custaria mais energia aos americanos e usaria ainda mais eletricidade derivada de combustíveis fósseis.

“Seria preciso quatro vezes mais eletricidade para carregar os carros de uma família média do que a média de uso doméstico no ar condicionado”, disse Massie.

Buttigieg, juntamente com outros consultores de energia e clima de Biden, sugeriram frequentemente que os americanos que lutam para pagar pelo gás deveriam mudar para veículos elétricos, e que o maior uso de energia limpa deve ser visto como um lado positivo para os preços crescentes da energia.













Em agosto de 2021, o governo Biden anunciou oficialmente uma iniciativa para atingir a meta de 50% de adoção de veículos elétricos até 2030, trabalhando com montadoras e trabalhadores automotivos para “impulsionar a liderança americana em carros limpos”.

Em novembro, Buttigieg disse à MSNBC que as famílias que fizerem a troca poderão ver um “desconto de US$ 12.500” nos custos de transporte.

O presidente Joe Biden também elogiou os altos preços do gás em maio, quando disse que eles faziam parte do “uma transição incrível que está ocorrendo que, se Deus quiser, quando acabar, estaremos mais fortes e o mundo será mais forte e menos dependente de combustíveis fósseis.”

Os críticos da mudança para veículos elétricos questionaram se a rede de energia do país poderia lidar com essa transição. Durante a audiência de terça-feira, o deputado Massie citou um estudo indicando que, sob total conformidade com o plano de Biden, uma família americana usaria 25 vezes mais eletricidade para carregar seus carros do que para alimentar suas geladeiras.

“Você acha que isso sobrecarregaria a rede se todos conectassem 25 geladeiras em cada casa?” perguntou Massie.

“Bem, se não fizermos nenhuma atualização na rede, com certeza” Buttigieg respondeu. “Se adicionarmos o grid de ontem com os carros de amanhã, não vai funcionar.”

Ele acrescentou que o trabalho para reforçar a rede elétrica para suportar mais VEs já começou e que os Departamentos de Energia e Transportes já estão se reunindo para “mapear algumas das necessidades”.