Boris Johnson cita o Exterminador do Futuro no Parlamento — CMIO

O ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, sugeriu um retorno político no futuro antes de encerrar seu último evento de perguntas do primeiro-ministro com um “Hasta la vista, baby” – uma frase famosa do filme de ficção científica distópica ‘Exterminador do Futuro 2: Dia do Julgamento’ que se traduz aproximadamente em “até logo.”

Durante o evento, o líder atormentado por escândalos deu mais dicas, gabando-se de que seu breve período no comando do governo viu seu “missão amplamente cumprida – por enquanto.”

Johnson teve muitos conselhos para seu substituto, dizendo ao candidato que prevalecer para “concentre-se na estrada à frente, mas lembre-se sempre de verificar o espelho retrovisor e lembre-se acima de tudo que não é o Twitter que conta – são as pessoas que nos enviaram aqui.”













Ele também instou seu sucessor a “fique perto dos americanos, defenda os ucranianos, defenda a liberdade e a democracia em todos os lugares” ao sugerir o novo PM “cortar impostos e desregulamentar sempre que puder para tornar este o melhor lugar para se viver e investir, o que é.”

Johnson se gabou de ter “ajudou a obter a maior maioria conservadora por 40 anos e um enorme realinhamento na política do Reino Unido”, alegando que o partido tinha “transformou nossa democracia e restaurou nossa independência nacional” em ver o Brexit passar. Ele também levou o crédito por “ajuda[ing] tirar este país de uma pandemia e ajudar[ing] salvar outro país da barbárie.”

A disputa para substituir Johnson como líder do Partido Conservador foi reduzida a apenas dois candidatos: a secretária de Relações Exteriores Liz Truss e a ex-chanceler Rishi Sunak, que foi uma das primeiras a deixar o governo de Johnson no início deste mês. Sua saída, juntamente com a do secretário de Saúde Sajid Javid, deu início a dezenas de demissões, deixando Johnson com pouca escolha a não ser renunciar.

Apesar de supostamente fazer campanha para “qualquer um menos Rishi”, Johnson, no entanto, parecia apoiar seu ex-chanceler sobre um governo trabalhista, zombando do líder do partido rival Keir Starmer como “um grande pilar humano inútil.” Ele também prometeu que quem ganhar a corrida para se tornar chefe do Partido Conservador vai “limpe o chão” com Starmer como “algum detergente doméstico.”

Apesar das insinuações que o primeiro-ministro desonrado caiu até agora sobre um potencial retorno à política, seu secretário de imprensa jogou água fria em tal especulação na quarta-feira, insistindo que a citação do Exterminador do Futuro era “sua maneira de se despedir de seus colegas.”