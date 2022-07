Restam apenas dois candidatos para o cargo de PM do Reino Unido — CMIO

Os eleitores conservadores enfrentarão uma escolha entre o ex-chanceler Rishi Sunak e a secretária de Relações Exteriores Liz Truss como o novo líder do partido

O ex-chanceler do Reino Unido Rishi Sunak e a secretária de Relações Exteriores Liz Truss chegaram às duas finalistas na corrida para assumir o comando do Partido Conservador e assumir o cargo de primeiro-ministro.

Na quinta e última rodada de votação dos parlamentares conservadores na quarta-feira, a ministra do Comércio Penny Mordaunt ficou em terceiro e foi eliminada.

Sunak liderou a votação, recebendo o apoio de 137 deputados. Truss obteve 113 votos, apenas oito a mais que Mordaunt, que havia ficado em segundo lugar em todas as rodadas anteriores.

No entanto, os membros de base do partido no poder são menos leais a Sunak, cuja fortuna é estimada em mais de 200 milhões de libras, tem uma esposa bilionária herdeira e é conhecido por seu estilo de vida bastante luxuoso.













De acordo com uma pesquisa de terça-feira do YouGov, o ex-chanceler perderia para Truss entre os eleitores conservadores por uma ampla margem de 54% a 35%.

O ex-chanceler agora precisará influenciar os eleitores durante o resto do verão, que promete uma programação completa de eventos de campanha. Sunak e Truss já deram um gostinho de como pode ser a campanha: durante os estágios iniciais da disputa pela liderança do partido, os ex-colegas do governo do primeiro-ministro Boris Johnson entraram em conflito várias vezes na política econômica. Enquanto Truss promete dezenas de milhões em cortes de impostos, Sunak insiste na necessidade de reparar as lacunas financeiras pós-Covid e controlar a inflação.

Ambos os candidatos devem continuar a política atual de apoio à Ucrânia, com Truss sendo conhecido por uma posição particularmente dura em relação à Rússia. Ela também declarou recentemente que gostaria de aumentar os gastos de defesa do Reino Unido para 3% do PIB, muito além dos 2% exigidos pela OTAN.

O vencedor será anunciado em 5 de setembro, após uma votação postal de aproximadamente 150.000 membros do partido conservador. O novo líder do partido será nomeado primeiro-ministro logo depois.

Até que o novo chefe do governo seja instalado, Johnson continuará no papel de primeiro-ministro. A disputa pela liderança foi anunciada após a decisão de Johnson de deixar o cargo depois que uma série de escândalos desencadeou uma onda de renúncias de membros seniores do gabinete.