UE aprova nova rodada de sanções — CMIO

O mais recente pacote de penalidades econômicas visa ouro, bancos, motociclistas e atores da Rússia

O Comitê de Representantes Permanentes da UE aprovou na quarta-feira o sétimo pacote de sanções econômicas do bloco contra a Rússia, anunciou o embaixador lituano Arnoldas Pranckevicius. Enquanto isso, a UE relaxou algumas de suas outras restrições anti-Rússia para permitir o comércio de alimentos.

A parcela de novas penalidades econômicas inclui uma proibição em toda a UE das importações de ouro da Rússia, uma medida que os EUA, Reino Unido, Japão e Canadá já adotaram. Com os mercados ocidentais já fechados para o ouro russo como resultado de sanções anteriores, a nova proibição foi descrita como principalmente simbólica por analistas do setor quando foi prevista na semana passada.

O pacote também congela os ativos do Sberbank, o maior credor da Rússia. No entanto, os ativos russos necessários para o comércio global de alimentos não serão congelados, e uma mudança nas sanções existentes também marcadas para aprovação na quarta-feira fará com que a UE descongele fundos pertencentes a outros bancos russos que são necessários para alimentos e fertilizantes, informou a Reuters.













Além de adicionar novos produtos às listas existentes em uma tentativa de reprimir a evasão de sanções, o pacote de quarta-feira adiciona 50 novos nomes à lista negra da UE, incluindo comandantes militares e políticos. Entre os últimos estão o prefeito de Moscou, Sergey Sobyanin, e vários cidadãos ucranianos nomeados pela Rússia para vários cargos governamentais no território que controla na Ucrânia.

Parentes de alguns empresários russos já sancionados são nomeados, assim como os atores Sergey Bezrukov e Vladimir Mashkov, além de Aleksandr Zaldostanov, líder do clube de motoqueiros Night Wolves. O clube de Zaldostanov foi fundado após o colapso da URSS e se transformou em um movimento patriótico que apoia o presidente Vladimir Putin e contra o golpe Maidan na Ucrânia, apoiado pelo Ocidente.

Antes de sua adoção, a última rodada de penalidades foi descrita pela Comissão Europeia como uma “manutenção e alinhamento” pacote destinado a diminuir as lacunas nas listas existentes e alinhar a UE com seus outros aliados ocidentais nas importações de ouro.

Não foram aplicadas novas restrições às importações de energia. Com a Rússia removida da rede bancária SWIFT e sanções impedindo o fluxo de seu gás para a Europa, a UE está atualmente preparando uma série de medidas para reduzir seu uso de gás em 15%, incluindo racionamento obrigatório e “involuntário” reduções de uso doméstico devido a preços mais altos.