Big Pharma aumentou os preços dos medicamentos mais de 1.000 vezes este ano – pesquisa – CMIO

A indústria farmacêutica dos EUA aumentou os preços dos medicamentos cerca de 1.186 vezes este ano, de acordo com o Patients for Affordable Drugs, um grupo de defesa que busca conter o alto custo dos medicamentos prescritos. O grupo publicou sua análise na quarta-feira.

Apesar dos lucros recordes, as empresas farmacêuticas aumentaram os preços de 133 produtos apenas entre 24 de junho e 5 de julho, descobriu o grupo, observando que o aumento médio de preços para 2022 foi de 5%. Somente em julho, 64 empresas farmacêuticas aumentaram seus preços, de acordo com a Patient for Affordable Drugs.

Empresas como a Pfizer, que obtiveram lucros sem precedentes com sua vacina contra o Covid-19, continuaram aumentando os preços de outros medicamentos. O medicamento para leucemia da Pfizer, o Besponsa, por exemplo, teve quatro aumentos de preço desde o início da pandemia e agora é vendido a US$ 21.056 por um único frasco.













Outra empresa, a Amgen, aumentou tanto o preço do medicamento para doenças autoimunes Enbrel desde que adquiriu os direitos do medicamento em 2002 que superou até mesmo a taxa de inflação recorde dos EUA. Entre essa aquisição e 2020, a empresa aumentou o preço do medicamento 27 vezes até custar US$ 5.554,96 por mês – um aumento de 457% em relação ao custo inicial. Mais dois aumentos de preços ocorreram este ano, apesar de uma investigação de 2020 sobre os hábitos de preços da Amgen pelo Comitê de Supervisão e Reforma da Câmara, na qual as práticas da empresa farmacêutica foram totalmente condenadas.

Observando que os americanos ainda estão lutando para sobreviver após a depressão do Covid-19, o fundador da Patients for Affordable Drugs, David Mitchell, disse que a indústria continua “aumentar os preços dos medicamentos sem levar em conta a saúde e o bem-estar financeiro dos americanos.” Ele apontou que havia amplo apoio para limitar o custo dos medicamentos prescritos em todo o espectro político e questionou por que nada havia sido feito.

Enquanto os democratas do Senado avançaram um projeto de lei no início deste mês que exigiria que o Medicare negociasse preços com empresas farmacêuticas, os críticos apontaram que a legislação se aplicava apenas aos inscritos no programa Medicare do governo. Dado que apenas 18,4% dos americanos estavam no Medicare em 2020, isso deixa a maior parte dos consumidores de medicamentos sem nenhum meio de diminuir seus próprios custos de prescrição.

O projeto de lei também pode inspirar as empresas farmacêuticas a precificar ainda mais seus novos produtos, uma vez que não exige que as empresas negociem preços até que o medicamento exista há pelo menos sete anos. Quase metade dos novos medicamentos de marca são lançados com um preço anual de US$ 150.000 ou mais, de acordo com um artigo publicado no mês passado no Journal of the American Medical Association. Os redatores do artigo também observaram que os medicamentos prescritos recém-lançados custam 20% a mais ano a ano de 2008 a 2021.

Os EUA têm a assistência médica mais cara do mundo, apesar de produzir piores resultados de saúde do que qualquer outra nação desenvolvida. A expectativa de vida dos americanos é menor do que a de todos os seus pares industrializados, mesmo que seus médicos sejam mais bem pagos do que os médicos de outros países desenvolvidos.