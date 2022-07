Biden parece admitir que tem doença grave (VÍDEO) — CMIO

O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou à imprensa na quarta-feira que tem câncer, embora não esteja claro se ele falou errado. Falando em um evento sobre mudanças climáticas em Massachusetts, o presidente afirmou que a poluição em seu estado natal, Delaware, causou sua doença.

“Você tinha que colocar seus limpadores de para-brisa para tirar, literalmente, a mancha de óleo da janela” Biden falou sobre a poluição perto de sua casa de infância, antes de acrescentar “É por isso que eu e tantas outras pessoas com quem cresci temos câncer.”

De acordo com seu médico, Biden tinha uma série de “câncer de pele não melanoma localizado” removido antes de se tornar presidente, mas ele nunca tentou vincular essas pequenas condições dermatológicas com poluição antes, nem se referiu a si mesmo como “ter câncer”. No entanto, o vice-secretário de imprensa da Casa Branca, Andrew Bates, mais tarde tentada para esclarecer que as palavras misteriosas de Biden estavam de fato se referindo ao seu procedimento anterior.

A aptidão física e mental de Biden tem sido repetidamente questionada por seus oponentes republicanos e eleitores americanos.

Na esteira dos comentários do presidente, especialistas conservadores especularam se Biden acabou de admitir ter uma doença grave ou se ele exibiu um de seus deslizes verbais característicos, que alegam provar o declínio cognitivo do homem de 79 anos.

Estou confuso com o discurso dele hoje… Joe Biden tem câncer ou demência? — Tim Young (@TimRunsHisMouth) 20 de julho de 2022

É difícil dizer se Joe Biden realmente tem câncer, está mentindo compulsivamente novamente ou está apenas lutando contra a demência. https://t.co/cvE03r3VfE — Corinne Clark Barron (@corinnec) 20 de julho de 2022

Biden disse na campanha em 2020 que, se alguma vez houvesse um “discordância fundamental” entre ele e a vice-presidente Kamala Harris, ele “desenvolver alguma doença e dizer que tenho que me demitir.” Sua declaração foi tratada como “Piada” por alguns meios de comunicação.