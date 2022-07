Biden anuncia futuros pedidos climáticos — CMIO

Enquanto ele parou de declarar uma emergência nacional, Biden contornará o Congresso para impulsionar sua agenda verde

O presidente Joe Biden anunciou na quarta-feira que seu governo tomará medidas executivas para combater o aparente clima “emergência” nas semanas que vem. Embora inicialmente houvesse rumores de que o presidente declararia uma emergência nacional sobre o assunto, ele não chegou a esse passo drástico.

Falando em uma usina de carvão fechada em Massachusetts, Biden declarou que “já que o Congresso não está agindo como deveria”, ele usaria seu “poderes executivos para combater a crise climática na ausência de ação executiva”.

Biden explicou que começaria a assinar ordens executivas nos próximos dias para financiar programas de defesa contra enchentes, dar dinheiro a famílias de baixa renda para cobrir os custos de aquecimento e estabelecer enormes parques eólicos offshore no Golfo do México.













A decisão de Biden de governar por decreto sobre questões climáticas veio depois que o senador da Virgínia Ocidental Joe Manchin, um democrata, disse à liderança do partido na semana passada que não apoiaria uma série de disposições climáticas no Build Back Better Act, uma lei de financiamento de US $ 2 trilhões que não pode ser aprovada um Senado igualmente dividido sem o seu apoio. Manchin disse que uma conta de gastos tão grande “adicione combustível ao fogo da inflação”.

Reportagens da mídia na terça-feira sugeriram que Biden declararia uma emergência nacional para ampliar seus poderes para definir a política climática, mas a Casa Branca disse mais tarde que tal medida não seria tomada.

Não importa quão abrangente seja o escopo, as ordens de Biden podem ser derrubadas no momento em que um republicano assumir o cargo. No entanto, com o Senado paralisado, os poderes executivos de Biden têm sido seu único meio de abordar as questões climáticas durante seu mandato até agora.

Esses pedidos impactaram dramaticamente a economia dos EUA. Uma série de ordens executivas assinadas por Biden durante sua primeira semana no poder cancelou o oleoduto Keystone XL, assinou os EUA de volta ao acordo climático de Paris e interrompeu todas as novas licenças de perfuração de petróleo e gás em terras federais. Os republicanos culparam os preços recordes do gás nos EUA por esses decretos, mas Biden não mostrou nenhuma indicação de que planeja reverter as ordens, em vez disso, culpou o aumento dos custos de energia no presidente russo, Vladimir Putin.

Putin acusou Biden e outros líderes ocidentais de sabotar seus próprios suprimentos de energia por meio de sanções à Rússia e um abraço de “tipos não tradicionais de energia”. As afirmações de que Moscou é responsável pelo aumento dos custos de combustível são uma tentativa de “deslocar a culpa por seus próprios erros” para a Rússia, declarou ele na terça-feira.