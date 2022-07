MD russo: Shoigu dá ordem para derrubar mais rapidamente drones ucranianos nas regiões fronteiriças

“O ministro da Defesa da Federação da Rússia, o general do exército Sergei Shoigu, inspecionou as tropas do agrupamento Zapad [Oeste], que participam da operação militar especial na Ucrânia”, diz o comunicado da pasta.

No centro de comando e na presença do ministro, o tenente-general Andrei Sychevoi, comandante do agrupamento, relatou sobre a situação no campo e as missões em curso nas suas áreas de responsabilidade.