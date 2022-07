França vai nacionalizar o maior fornecedor de energia do país para combater crise no setor

O governo planeja apresentar a oferta à Autoridade de Mercados Financeiros no início de setembro e espera concluir a aquisição no final de outubro , informou a Euronews citando o ministério.

A França quer assumir o controle total da EDF, que, para proteger as famílias do aumento das contas de energia enquanto investe em energia renovável e energia nuclear, de acordo com uma política mais ampla da União Europeia (UE) de reduzir a dependência de combustíveis fósseis importados, em especial da Rússia.

Segundo relatos, a dívida da EDF pode exceder € 60 bilhões (cerca de R$ 332,6 bilhões) até o final do ano e, em geral, o aumento do custo do petróleo e do gás está forçando as empresas europeias de energia e serviços públicos a acumular dívidas para se manterem ativas.