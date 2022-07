Rússia envia volumes recordes de gás para a China — CMIO

A Rússia entregou um volume diário recorde de gás à China através do gasoduto Power of Siberia no domingo, anunciou a gigante de energia Gazprom.

Os suprimentos foram entregues sob um contrato de longo prazo entre a Gazprom e a empresa chinesa CNPC, disse a gigante de energia em comunicado em seu canal Telegram na segunda-feira.

No início deste mês, a empresa russa informou que as exportações de gás de gasoduto para a China cresceram mais de 60% nos primeiros seis meses deste ano. O Poder da Sibéria faz parte da rota de gás oriental da Sibéria à China. Grande compradora de energia russa, a China também importa gás natural liquefeito do país.

O aumento para a China segue uma redução maciça do fluxo de gás para a Europa através do gasoduto Nord Stream 1 no mês passado. A Gazprom culpou uma questão técnica resultante das sanções internacionais impostas à Rússia. Moscou disse repetidamente que continua sendo um fornecedor confiável de gás natural e cumprirá as obrigações contratuais com seus clientes.

