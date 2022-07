China despeja dívida americana – dados do Tesouro dos EUA – CMIO

As participações de Pequim em títulos dos EUA caíram quase US$ 100 bilhões em seis meses

As participações da China em títulos do Tesouro dos EUA caíram abaixo de US$ 1 trilhão em maio pela primeira vez em mais de uma década, segundo informações divulgadas pelo Departamento do Tesouro dos EUA. Os dados oficiais são publicados regularmente com um atraso de dois meses.

A China, o segundo maior detentor estrangeiro de dívida do governo dos EUA, reduziu suas participações por seis meses consecutivos de US$ 1,08 trilhão em novembro passado para US$ 980,8 bilhões em maio. Isso representa um declínio de quase US$ 100 bilhões, ou 9%. A última vez que a China detinha menos de US$ 1 trilhão em títulos do Tesouro dos EUA foi em maio de 2010 (US$ 843,7 bilhões).

O Japão, o maior detentor estrangeiro de dívida do governo dos EUA, também diminuiu suas participações recentemente. Nos seis meses de novembro a maio, caiu quase US$ 116 bilhões, para US$ 1,212 trilhão.













A dívida nacional total dos EUA estava um pouco acima de US$ 30,4 trilhões no mês passado. Washington tem lutado para conter a inflação vertiginosa que atingiu uma alta de 41 anos em 9,1% em junho. O Federal Reserve dos EUA elevou sua taxa básica de juros em 0,75 ponto percentual em junho, provocando alertas de uma possível recessão. Outro aumento pode ser introduzido em uma próxima reunião na próxima semana.

Segundo a CNBC, o aumento das taxas de juros tornou os títulos do Tesouro dos EUA potencialmente menos atraentes, mas o declínio na participação da China também pode ser atribuído ao trabalho de Pequim para diversificar sua carteira de dívida externa.

