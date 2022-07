Japão compra gás natural mais caro na sua história em meio à crise energética

A Nippon Steel Corp,, comprou o combustível para entrega em setembro ao preço de 41 dólares (R$ 222) por milhão de unidades térmicas britânicas (MMBtu), informaram dois empresários familiarizados com o assunto à Reuters.

A nação insular está enfrentando o risco histórico de segurança energética, se vendo obrigada a pagar preços altos em um momento em que o fornecimento mundial é escasso, com os preços disparando.

Japão pretende garantir participação no projeto russo de energia Sakhalin-2, diz mídia

Ao longo deste ano, Tóquio já sofreu dois grandes cortes de eletricidade, incluindo durante a forte onda de calor no mês passado, enquanto a disputa pelo gás natural aumentou à medida que a União Europeia, junto com os seus aliados, abdicaram do gás russo, comunica a agência de notícias Bloomberg.