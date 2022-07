As expectativas do Nord Stream da UE reveladas

O fluxo de gás para a Alemanha pode não ser retomado esta semana após a manutenção, de acordo com um alto funcionário da Comissão Europeia

A União Europeia não espera que o gasoduto Nord Stream da Rússia retome o bombeamento de gás para a Alemanha quando a manutenção programada terminar esta semana, informou o Wall Street Journal na terça-feira, citando um alto funcionário da Comissão Europeia.



“Estamos trabalhando na suposição de que não volte a operar”, O comissário Johannes Hahn disse a repórteres durante uma conferência em Cingapura, segundo o WSJ.

Nord Stream, um importante gasoduto que transporta gás natural russo para a Alemanha para distribuição a outros países da UE, fechou para manutenção anual na semana passada. O trabalho deve terminar na quinta-feira, mas muitos na Europa temem que Moscou não volte a abrir as torneiras, provocando graves escassez de energia em toda a região. No mês passado, a Gazprom reduziu o fluxo em 60% citando questões técnicas decorrentes de sanções internacionais.

A Europa está atualmente se preparando para o próximo inverno, e as autoridades da UE alertaram que, se as entregas de gás não forem retomadas em quantidades significativas, as famílias no continente não poderão aquecer suas casas e as fábricas poderão ter que reduzir a produção ou fechar completamente.

