França vai nacionalizar o maior fornecedor de energia do país — CMIO

A França anunciou uma oferta pública de aquisição para obter o controle total da maior concessionária de energia do país, a EDF.

O governo fez uma oferta de 9,7 bilhões de euros (9,9 bilhões de dólares) para nacionalizar o fornecedor de eletricidade EDF, disse o Ministério da Economia e Finanças do país na terça-feira. O estado já detém 84% das ações da empresa.

O governo planeja apresentar a oferta à Autoridade de Mercados Financeiros no início de setembro e espera concluir a aquisição no final de outubro, informou a Euronews, citando o ministério.

O Estado oferecerá 12 euros por ação, um prêmio de 53% sobre o valor de fechamento do dia anterior ao anúncio dos planos de nacionalização.













A França quer assumir o controle total do EDF, carregado de dívidas, para proteger as famílias do aumento das contas de energia enquanto investe em energia renovável e energia nuclear, de acordo com uma política mais ampla da UE de reduzir a dependência de combustíveis fósseis importados.

Segundo relatos, a dívida da EDF pode exceder € 60 bilhões até o final do ano e, em geral, o aumento do custo do petróleo e do gás tem forçado as empresas europeias de energia e serviços públicos a acumular dívidas para se manterem à tona.

