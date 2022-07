Erdogan caracteriza as negociações com Putin em Teerã como 'profundas' e 'construtivas'

O fornecimento de grãos da Ucrânia entrou em colapso no início do ano corrente em meio à operação militar especial russa, que provocou preocupações sobre uma grave escassez de alimentação em todo o mundo . O Ocidente tem acusado a Rússia por estar bloqueando o fornecimento de grãos, girassol e fertilizantes da Ucrânia. Moscou tem negado de forma repentina as acusações, salientando que a crise alimentar foi provocada pelas forças ucranianas, que minaram os portos do mar Negro. O Kremlin também destaca que as sanções ocidentais contra as exportações da produção agrícola russa também têm contribuído para o problema.