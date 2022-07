Putin sugere motivo por trás do atraso das turbinas a gás do Canadá – CMIO

Moscou rejeitou as razões de Ottawa para atrasar o retorno de uma parte vital para o gasoduto Nord Stream 1 que bombeia gás russo para a Alemanha. O presidente Vladimir Putin sugeriu na quarta-feira que as razões eram puramente econômicas.

“A decisão [not to return the turbine] não se baseia em questões políticas, nem na questão da nossa operação militar na Ucrânia. Os motivos são pragmáticos… porque eles [Canada] estão planejando entrar no mercado europeu e estão desenvolvendo a produção de gás em casa”, Putin disse em um fórum em Moscou.

O Canadá é o quarto maior produtor de gás natural do mundo e atualmente vende todo o seu excedente para os EUA. Em março, Ottawa disse que tinha capacidade para aumentar suas exportações de petróleo e gás para ajudar a melhorar a segurança energética global.

O presidente Putin também questionou a qualidade dos reparos e os parâmetros técnicos atuais da turbina, sugerindo que ela pode ser desligada inesperadamente e interromper o fluxo de gás pelo gasoduto.













A turbina fabricada pela Siemens foi enviada ao Canadá para manutenção e não foi devolvida a tempo devido às sanções de Ottawa à Rússia. O atraso levou a operadora Gazprom a reduzir o fornecimento para a Alemanha em 60%. Após conversas com Berlim, o governo canadense concordou em devolver o equipamento via Alemanha.

A turbina a gás está atualmente a caminho da Rússia, confirmou a UE na quarta-feira, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, dizendo que chegará a tempo e não pode ser usada como desculpa para não reiniciar as entregas para a Europa quando a manutenção do gasoduto termina na quinta-feira.

