Comissão Europeia propõe aos países-membros reduzir o consumo de gás em até 15%

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apresentou nesta quarta-feira (20) um plano de poupança de gás intitulado “Economize gás para um inverno seguro” que prevê uma redução voluntária do consumo em até 15% pelos países-membros .

Embora seja uma decisão voluntária, a medida pode se tornar obrigatória no caso do agravamento da situação energética da União Europeia (UE). A medida está sendo tomada em um momento em que “há um risco substancial de uma interrupção abrupta de gás ou [quando] ocorre uma demanda excepcionalmente alta que leva a uma deterioração significativa no fornecimento de gás”.