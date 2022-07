Mirziyoyev encerrou o estado de emergência no Caracalpaquistão antes do previsto

Em Nukus, capital do Karakalpakstan, uma manifestação ilegal ocorreu em 1º de julho por causa de emendas à constituição uzbeque. De acordo com as autoridades locais, foi detido um grupo de organizadores dos motins, que tentou prender as autoridades da região. Mais tarde, o presidente do Uzbequistão Shavkat Mirziyoyev introduziu um estado de emergência no Caracalpaquistão de 3 de julho a 2 de agosto, bem como um toque de recolher pelo período especificado. Em 3 de julho, durante uma teleconferência com a participação de Mirziyoyev, observou-se que a situação no Caracalpaquistão havia se estabilizado e estava voltando ao normal.