Mundo deve escolher entre ação e ‘suicídio’ – ONU — CMIO

O secretário-geral Guterres entregou um ultimato sobre mudanças climáticas a uma conferência de Berlim

O mundo tem uma escolha entre “ação coletiva e suicídio coletivo” e deve agir imediatamente para lidar com as mudanças climáticas, disse o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, na segunda-feira em uma mensagem ao Diálogo Climático de Petersberg em Berlim, Alemanha.

“As concentrações de gases de efeito estufa, o aumento do nível do mar e o calor do oceano bateram novos recordes. Metade da humanidade está na zona de perigo de enchentes, secas, tempestades extremas e incêndios florestais. Nenhuma nação está imune”, Guterres disse em uma mensagem de vídeo.

“O que mais me incomoda é que, ao enfrentar esta crise global, não estamos trabalhando juntos como uma comunidade multilateral. As nações continuam a jogar o jogo da culpa em vez de assumir a responsabilidade pelo nosso futuro coletivo. Não podemos continuar assim”, acrescentou o alto funcionário da ONU. “O tempo não está mais do nosso lado.”

Esta deve ser a década da ação climática decisiva. Isso significa confiança, multilateralismo e colaboração. Nós temos uma escolha. Ação coletiva ou suicídio coletivo.

Guterres insistiu que os países do mundo “deve reconstruir a confiança e se unir” para criar um “resposta global concreta” sobre o clima, inclusive fornecendo ajuda financeira aos mais afetados por eventos ambientais.

A reunião na Alemanha reuniu representantes de 40 países para discutir o progresso na implementação de acordos climáticos, reduzir o uso de combustíveis fósseis e promover a mudança para “fontes de energia sustentáveis” para limitar o aquecimento global a 1,5°C, conforme acordado na cúpula do clima COP26 do ano passado na Escócia.

Os participantes também se envolveram nos preparativos para a Conferência Mundial do Clima COP27, marcada para novembro no resort egípcio de Sharm El-Sheikh.













No início deste mês, Guterres pediu uma “revolução das energias renováveis” e exigiu uma moratória nas usinas de energia a carvão e qualquer outra exploração de petróleo e gás em todo o mundo. Seus comentários vêm em meio a turbulências em vários países que tentaram implementar reformas em nome de conter o aquecimento global.

O governo do Sri Lanka, que havia proibido fertilizantes industriais, foi deposto na semana passada por multidões que protestavam contra a escassez de alimentos e combustível. Agricultores na Holanda que protestam contra os limites de emissões entraram em confronto com a polícia, enquanto o plano de Gana de mudar para “verde” energia deixou o país africano enfrentando longos apagões.