Confiança dos americanos na mídia bate recorde – pesquisa – CMIO

Apenas um em cada seis confia em jornais e TV com preços ainda piores, mostra uma nova pesquisa da Gallup

Um em cada seis americanos confia nos jornais e apenas um em cada dez confia na televisão, de acordo com uma pesquisa recente da Gallup. Esses são os números mais baixos desde 1973 e 1993, respectivamente, representando uma queda drástica em relação ao ano passado. Há também uma lacuna cada vez maior na confiança da mídia entre os democratas e o resto do país.

Apenas 16% dos entrevistados disseram ter muita ou muita confiança nos jornais, a primeira vez que esse número ficou abaixo de 20% desde que o Gallup começou a rastrear dados em 1973, enquanto 43% disseram ter “muito pouco” confiança na imprensa.

As coisas pareciam ainda piores para a televisão, com apenas 11% – a porcentagem mais baixa registrada desde 1993 – tendo muita confiança nas notícias da TV, em comparação com 49% com “muito pouco” Confiar em.

A confiança geral em jornais e notícias de TV caiu significativamente desde 2021, cinco pontos percentuais em ambos os casos. Embora a tendência tenha sido uniforme em todas as convicções políticas, a pesquisa revelou lacunas consideráveis.













Apesar da perda de três pontos, 35% dos democratas ainda confiavam nos jornais, em comparação com apenas 5% dos republicanos e 12% dos independentes. A confiança dos democratas nos noticiários da TV caiu seis pontos percentuais para 20%, enquanto os independentes caíram cinco pontos para apenas 8%. Enquanto isso, os republicanos começaram a confiar um pouco mais nos noticiários da TV do que em 2021, passando de 6% para 8%.

O declínio geral da confiança na mídia foi parte de uma tendência da maioria das grandes instituições americanas, segundo a Gallup.

“Os americanos estão menos confiantes nas principais instituições dos EUA do que há um ano, com quedas significativas em 11 das 16 instituições testadas e nenhuma melhoria em nenhuma”, disse. Gallup disse, comentando o resultado da pesquisa. Envolveu 1.015 participantes, pesquisados ​​entre 1 e 20 de junho.

A confiança na Suprema Corte dos EUA caiu 11 pontos no geral, passando de 31% para 13% entre os democratas e de 40% para 25% entre os independentes após decisões controversas sobre aborto e direitos de armas, enquanto ganhava apenas 3% entre os republicanos.

A confiança nos militares caiu 10 pontos entre os republicanos e aumentou quatro pontos entre os democratas. Americanos de todas as tendências políticas perderam a confiança na polícia, com uma perda pronunciada de 11 pontos entre os republicanos.

Perder a fé na Casa Branca sob o presidente Joe Biden, no entanto, parecia unificar o país. Enquanto a confiança republicana na presidência caiu dez pontos para apenas 2%, ela entrou em colapso entre os independentes (de 31% para apenas 18%) e estava em queda livre entre os colegas democratas de Biden, passando de 69% em 2021 para apenas 51% hoje .