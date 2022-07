Militares chineses emitem alerta aos EUA – CMIO

Pequim promete defender sua ‘integridade territorial’ depois que Washington aprovou um grande acordo de armas com Taiwan

Os ministérios das Relações Exteriores e da Defesa de Pequim emitiram declarações duras na segunda-feira condenando a aprovação do governo Biden de uma nova venda de armas dos EUA para Taiwan. O acordo vale cerca de US$ 108 milhões e inclui peças de veículos blindados e assistência técnica.

Pequim “exige” que os Estados Unidos “retirar imediatamente o plano de venda de armas acima mencionado para Taiwan”, suspender todos os outros acordos de armas e cortar os laços militares com a ilha, disse o porta-voz do Ministério da Defesa, coronel Tan Kefei. “Caso contrário, o lado dos EUA será o único responsável por minar a relação entre a China e os EUA e os dois militares e a paz e a estabilidade do Estreito de Taiwan.”

“O Exército de Libertação do Povo Chinês tomará todas as medidas necessárias para defender firmemente a soberania nacional e a integridade territorial e impedir resolutamente qualquer forma de interferência externa e tentativas separatistas de ‘independência de Taiwan’”. acrescentou o coronel.













O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, ecoou o sentimento, dizendo que os suprimentos de armas de Washington “minar gravemente a soberania e os interesses de segurança da China e prejudicar gravemente as relações China-EUA e a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan”.

“A China continuará a tomar medidas resolutas e fortes para defender firmemente sua soberania e seus interesses de segurança”. acrescentou Wang.

O Pentágono revelou na sexta-feira que o Departamento de Estado dos EUA deu sinal verde para a transação, avaliada em até US$ 108 milhões. Ainda não recebeu a aprovação do Congresso, no entanto. As entregas incluirão peças para tanques e outros veículos de combate, bem como serviços de apoio técnico e logístico fornecidos pelo governo dos EUA e seus contratados, a fim de melhorar a interoperabilidade dos militares taiwaneses com as forças americanas e outros aliados, de acordo com o Departamento de Segurança da Defesa dos EUA. Agência de Cooperação.

O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, rejeitou as preocupações da China, alegando na segunda-feira que os EUA têm certas obrigações de fornecer a Taiwan os meios necessários para “defender-se”.

“Sob a Lei de Relações de Taiwan, disponibilizamos a Taiwan artigos e serviços de defesa necessários para permitir que Taiwan mantenha uma capacidade de autodefesa suficiente. Isso é algo que sucessivas administrações têm feito. É totalmente consistente com a nossa política One China”, disse Preço.













Taiwan é autogovernada desde o fim da guerra civil em 1949, que forçou os nacionalistas derrotados a fugir para a ilha. Pequim considera a província, que abriga 23,5 milhões de pessoas, como parte de seu próprio território sob a política de Uma China.

A China aumentou recentemente sua atividade militar marítima e aérea ao redor da ilha, dizendo que isso era necessário para impedir “atividades de conluio” entre “Forças da independência de Taiwan” e o governo dos EUA.

Embora concorde com a política de Uma China no papel, Washington mantém fortes laços não oficiais com Taipei, vendendo armas para a ilha e incentivando tacitamente sua pressão pela soberania. Pequim repetidamente denunciou esses contatos como provocações e como intromissão nos assuntos internos da China.