Presidente mexicano faz apelo de Assange a Biden — CMIO

Andrés Manuel Lopez Obrador pediu ao presidente dos EUA que retire as acusações contra o fundador do wikileaks

O presidente do México revelou o conteúdo de uma carta pessoal que transmitiu ao seu homólogo norte-americano durante a reunião da semana passada. Andrés Manuel López Obrador pediu a Joe Biden que intervenha e rejeite as acusações contra o cofundador do WikiLeaks, Julian Assange, que enfrenta a perspectiva de 175 anos em uma prisão americana.

“Deixei uma carta ao presidente sobre Assange, explicando que ele não cometeu nenhum crime grave, não causou a morte de ninguém, não violou nenhum direito humano e que exerceu sua liberdade, e que prendê-lo significaria uma afronta permanente à liberdade de expressão,” Lopez Obrador disse em uma entrevista coletiva na segunda-feira.

“E eu expliquei para [Biden] que o México oferece proteção e asilo a Julian Assange”, acrescentou o presidente mexicano.

Não é a primeira vez que o líder mexicano faz um apelo em nome de Assange. No início deste mês, ele disse que se Washington condenar Assange, isso confirmaria que o monumento mundialmente famoso no porto de Nova York "não é mais um símbolo de liberdade".













“Se eles o levarem para os Estados Unidos e ele for condenado à pena máxima e morrer na prisão, devemos iniciar uma campanha para derrubar a Estátua da Liberdade”. López Obrador declarou em 4 de julho, quando os EUA comemoravam o Dia da Independência.

Assange está efetivamente em confinamento desde 2012, quando pediu asilo na Embaixada do Equador em Londres, tentando evitar a extradição para a Suécia, onde enfrentou acusações de agressão sexual que foram arquivadas. Quito revogou o status de asilo de Assange em 2019, e a polícia britânica o transferiu da embaixada para a prisão de segurança máxima de Belmarsh, onde permanece desde então, sua saúde e estado mental se deteriorando.

Os advogados do editor do WikiLeaks entraram com novos recursos no início deste mês para contestar sua extradição para os EUA. Ele enfrenta 18 acusações de conspiração para obter e liberar materiais confidenciais e violações da Lei de Espionagem decorrentes do recebimento de documentos ultrassecretos de um analista militar em 2010. As acusações permanecem em vigor apesar de uma testemunha chave no caso admitir que ele fabricou partes importantes de seu testemunho contra Assange.