Czar Covid dos EUA revela planos de aposentadoria — CMIO

O principal conselheiro médico do presidente Joe Biden, Dr. Anthony Fauci, disse que deixará o serviço do governo até 2025

O Dr. Anthony Fauci, principal conselheiro médico da Casa Branca, disse na segunda-feira que pretende se aposentar até o final do primeiro mandato do presidente Joe Biden – janeiro de 2025 – ou em algum momento entre agora e então, mas prometeu continuar trabalhando em saúde pública. questões de saúde depois de deixar o serviço do governo. O homem de 81 anos foi elevado à proeminência em 2020 como o defensor mais franco dos bloqueios, máscaras e vacinações do Covid-19.

“Eu não fiz um anúncio da minha aposentadoria, mas pode ser em qualquer lugar a partir de agora até então” Fauci disse em entrevista por telefone à Reuters, confirmando sua intenção de deixar o serviço do governo eventualmente. “Ainda não sei.”

Fauci é diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas (NIAID) – que faz parte do National Institutes of Health (NIH) – desde 1984. Ele foi uma figura proeminente na resposta inicial dos EUA à epidemia de AIDS, mas desapareceu dos olhos do público até a pandemia de coronavírus em 2020, quando se tornou uma presença constante na mídia.

A insistência de Fauci em bloqueios, mascarando – embora ele fosse inicialmente contra – e mandatos posteriores de vacinas o tornaram querido pelos democratas durante o governo Trump. Biden o promoveu a conselheiro médico-chefe em janeiro de 2021. Em maio, Fauci disse que era “totalmente concebível” que os reforços anuais do Covid-19 podem se tornar necessários.

Em novembro do ano passado, Fauci disse à Reuters que estava “nem mesmo remotamente contemplando” aposentadoria. Mesmo depois de deixar o governo, ele agora diz: “Vou continuar trabalhando porque ainda tenho muita energia e paixão pela saúde pública e pela saúde pública global.”













O veterano funcionário da saúde pública testou positivo para Covid-19 no mês passado. Fauci inicialmente creditou seus sintomas leves a várias vacinas e à pílula Paxlovid da Pfizer, apenas para admitir mais tarde sua infecção “recuperado” após um curso da medicação antiviral.

Fauci entrou em confronto repetidamente com o senador Rand Paul (R-Kentucky), que acusou o funcionário de saúde pública de mentir ao Congresso, inclusive sobre o envolvimento do NIH em pesquisas no Instituto de Virologia na cidade chinesa de Wuhan, onde a pandemia de Covid-19 supostamente originado.

Em março, Paul até propôs um projeto de lei que aboliria seu cargo no NIAID. Chamando Fauci “um burocrata não eleito com muito poder”, o senador disse que dividir sua função em três cargos separados “criar responsabilidade e supervisão em uma posição financiada pelo contribuinte que abusou amplamente de seu poder e foi responsável por muitas falhas e desinformações durante a pandemia de Covid-19”.

Segundo a revista Forbes, Fauci é o funcionário do governo americano mais bem pago, levando para casa US$ 417.608 em 2019. As divulgações financeiras também mostraram que ele e sua esposa detinham mais de US$ 10,4 milhões em investimentos no final de 2020.