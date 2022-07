Modi adverte contra o ‘vício’ da Índia — CMIO

A Índia está buscando construir uma “ecossistema de defesa”, reduzir drasticamente sua dependência de suprimentos de armas estrangeiras e, eventualmente, se tornar um grande exportador de armas modernas, disse o primeiro-ministro Narendra Modi em um fórum de inovação militar na segunda-feira.

“Desenvolvemos o hábito de depender de países estrangeiros até para os produtos mais simples. Assim como os viciados em drogas, éramos viciados nos produtos importados do exterior”, disse. Mod disse como citado pela agência de notícias ANI.

Falando em um seminário organizado pela Naval Innovation and Indigenization Organization (NIIO) e pela Society of Indian Defense Manufacturers (SIDM), Modi disse que seu governo embarcou em uma “missão” para “mudar essa mentalidade” em 2014, e desde então não só aumentou o orçamento de defesa da Índia, mas garantiu que uma parte significativa dele fosse desviada para “o desenvolvimento do ecossistema de fabricação de defesa no próprio país”.













“Hoje, grande parte do orçamento destinado à compra de equipamentos de defesa está sendo gasto em compras de empresas indianas”, disse. ele disse. “Nos últimos quatro a cinco anos, nossas importações de defesa caíram cerca de 21%. Hoje estamos nos movendo rapidamente do maior importador de defesa para um grande exportador.”

Ao elogiar a Marinha Indiana por aumentar continuamente sua autossuficiência, Modi disse que o “O objetivo deve ser levar a defesa da Índia a níveis sem precedentes no momento em que comemorarmos 100 anos de Independência.”

“À medida que a Índia está se estabelecendo no cenário global, há ataques constantes por meio de desinformação, desinformação e publicidade falsa”. acrescentou, lembrando que “a defesa nacional não se limita mais às fronteiras, mas é muito mais ampla”.













Apesar da política de Nova Délhi de diminuir sua dependência de suprimentos estrangeiros, desenvolvendo o setor de defesa doméstico e diversificando as importações de armas, Moscou continua sendo seu principal parceiro, atendendo quase metade das necessidades nos últimos cinco anos. A Rússia tem sido um grande fornecedor de armas para a Índia, especialmente os sistemas de armas mais complexos, incluindo caças e submarinos de ataque. Desde pelo menos os anos 2000, tem sido o maior vendedor de armas para Nova Délhi, com exceção do ano passado, quando a França assumiu a liderança.

Os EUA, Israel e o Reino Unido também estão entre os principais fornecedores. No início deste ano, o governo dos EUA supostamente tentou convencer a Índia a desacelerar sua cooperação de defesa com a Rússia, oferecendo a Nova Délhi um pacote de assistência militar que poderia valer até US$ 500 milhões, segundo a Bloomberg. Washington também se recusou a impor sanções contra a Índia por comprar sistemas avançados de defesa aérea russos S-400. Isso contrasta com o tratamento dado à China e até à Turquia, aliada da OTAN, que foram atingidas por sanções por comprarem as mesmas armas.