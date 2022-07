Putin vai a Teerã para conversas com líderes iranianos e turcos – CMIO

As conversas trilaterais se concentrarão na Síria, mas outras questões importantes também serão abordadas na capital iraniana, disse o Kremlin

O presidente russo, Vladimir Putin, deve chegar a Teerã na terça-feira para conversar com seu colega iraniano Ebrahim Raisi e o líder turco Recep Tayyip Erdogan.

Será sua segunda viagem ao exterior desde o lançamento da operação militar russa na Ucrânia, em 24 de fevereiro. No final de junho, ele visitou o Turcomenistão e o Tadjiquistão para conhecer os líderes dos países e participar da sexta Cúpula do Cáspio, da qual o Irã também participou.

As negociações trilaterais na capital iraniana serão realizadas como parte do chamado Processo de Paz de Astana, lançado por Moscou, Teerã e Ancara em 2017 com o objetivo de alcançar uma solução pacífica para o conflito na Síria.

De acordo com o Kremlin, os três chefes de Estado discutirão medidas para erradicar totalmente o foco do terrorismo internacional no país, a facilitação do processo de paz inter-sírio e soluções para questões humanitárias, incluindo a reconstrução pós-conflito.













Putin, Raisi e Erdogan emitirão uma declaração conjunta após as negociações, disse o assessor presidencial russo Yury Ushakov nesta segunda-feira, acrescentando que seu rascunho já foi preparado.

Conversas bilaterais entre os líderes também ocorrerão, enquanto Putin também deve se reunir com o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei.

Durante essas reuniões, o presidente russo e seus interlocutores discutirão a situação em torno das negociações paralisadas sobre a restauração do acordo nuclear iraniano.

O comércio também estará na agenda, com Moscou e Teerã preparando um novo grande acordo de cooperação, disse Ushakov.

“O Irã é um importante parceiro da Rússia. Nossas relações são amistosas, têm uma história secular e estão se desenvolvendo de forma muito eficaz em muitas áreas. Ambos os lados têm planos para levar a cooperação bilateral a um novo nível – o nível de parceria estratégica,“, apontou.

O secretário de imprensa do Kremlin, Dmitry Peskov, que anteriormente deu uma entrevista à mídia iraniana, disse que o comércio entre a Rússia e o Irã ultrapassou US$ 4 bilhões em 2021 e cresceu 31% nos primeiros quatro meses deste ano.

Com a Rússia e o Irã entre as nações mais sancionadas do mundo, Peskov expressou confiança de que os dois países serão capazes de construir relações que lhes permitam minimizar o efeito das restrições internacionais em suas economias.













Quando se trata da Ucrânia, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, deixou claro que Teerã não prestaria assistência a nenhum dos lados do conflito, pois acredita que o conflito “tem que ser parado.” Ao dizer isso, o ministro refutou as alegações dos EUA de que seu país planejava fornecer à Rússia centenas de drones, incluindo drones de combate.

Ao mesmo tempo, Raisi disse em várias ocasiões que Teerã está pronta para contribuir para uma resolução diplomática do conflito ucraniano.

Espera-se que a reunião bilateral de Putin com Erdogan aborde a questão das exportações de grãos ucranianos dos portos do Mar Negro, segundo Ushakov. A Turquia, que se declara um país neutro em relação à situação na Ucrânia, tem se engajado em várias iniciativas de resolução de problemas. Recentemente, organizou consultas multilaterais sobre a questão dos grãos, com a participação da Rússia, Ucrânia e das Nações Unidas.

A segurança alimentar também foi um dos principais assuntos da conversa telefônica entre Putin e Erdogan na semana passada. O líder turco disse na época que “era hora das Nações Unidas tomarem medidas para o plano sobre a formação de corredores seguros através do Mar Negro.”

Em março, Istambul sediou uma rodada crucial de negociações de paz entre Kiev e Moscou.