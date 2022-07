Paris abalada por tiroteio fatal — CMIO

O ataque deixou uma pessoa morta e outras quatro feridas, segundo autoridades locais

Uma pessoa foi morta e outras quatro ficaram feridas em um tiroteio em um bar de narguilé no centro de Paris na segunda-feira, disseram autoridades locais.

O incidente ocorreu no 11º Arrondissement, uma das áreas mais densamente povoadas da capital francesa, localizada na margem direita do rio Sena, não muito longe da Place de la Bastille.

Vários homens pularam de um carro e abriram fogo contra pessoas sentadas em um terraço aberto.

François Vauglin, prefeito do 11º arrondissement, confirmou as vítimas no Twitter, dizendo que havia três atiradores envolvidos, um dos quais foi detido por transeuntes e depois detido pela polícia.

O outro acabou gravemente ferido, enquanto o terceiro assaltante armado conseguiu escapar, com uma caçada em curso, disse o funcionário.

Os investigadores acreditam que o incidente foi provavelmente um “acerto de contas” entre grupos criminosos rivais, acrescentou Vauglin.

Uma fonte policial também disse ao canal de notícias BFMTV que o tiroteio parecia estar relacionado a gangues, não a um ataque terrorista.