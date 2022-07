Voos pararam após o derretimento da pista — CMIO

A Força Aérea Real do Reino Unido teve que desviar voos de uma base aérea devido a temperaturas extremas, disse o Ministério da Defesa

A Força Aérea Real do Reino Unido (RAF) suspendeu voos em algumas de suas bases e redirecionou aeronaves devido ao clima extremamente quente, disse o Ministério da Defesa nesta segunda-feira.

“Durante esse período de temperaturas extremas, a segurança de voo continua sendo a principal prioridade da RAF, de modo que as aeronaves estão usando aeródromos alternativos de acordo com um plano estabelecido há muito tempo. Isso significa que não há impacto nas operações da RAF“, escreveu o ministério no Twitter, referindo-se aos voos na base aérea de Brize Norton, em Oxfordshire, sudeste da Inglaterra.

A Sky News informou que os voos de entrada e saída da base foram interrompidos porque o “pista derreteu” no calor escaldante.

De acordo com a agência, outro aeródromo do Reino Unido já havia experimentado problemas semelhantes no início deste mês, com a base aérea de Cranwell suspendendo os voos depois que a situação na linha de voo – a área onde as aeronaves são atendidas – se tornou muito perigosa. “Nossa linha de voo de aeronaves derreteu com o calor, então todos os voos em Cranwell foram interrompidos“, confirmou uma fonte da Sky News.

Um porta-voz da RAF disse que a principal área de serviço de aeronaves na base não estava disponível para uso rotineiro como “uma medida cautelar.” “O treinamento de voo não é afetado e continuará usando áreas de serviço alternativas“, acrescentou o representante na época.













A RAF redirecionou seus aviões enquanto o país se preparava para temperaturas recordes que devem atingir 40°C. Em resposta à onda de calor, o Met Office do Reino Unido elevou seu nível de Alerta de Saúde de Calor para vermelho na sexta-feira, dizendo que esse desenvolvimento constitui uma emergência nacional.

O Aeroporto de Londres Luton disse na segunda-feira que também suspendeu os voos depois de detectar um defeito na superfície da pista após altas temperaturas.

Em meio ao clima extremo, o Met Office aconselhou as pessoas a fechar as cortinas nos quartos voltados para o sol, beber bastante líquido e ficar de olho nas crianças mais novas e nos familiares mais velhos, bem como naqueles com problemas de saúde subjacentes, pois a maioria As casas britânicas não têm equipamento de ar condicionado.