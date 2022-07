Maior telescópio espacial sofre danos ‘incorrigíveis’ — CMIO

O maior telescópio óptico do espaço sofreu danos permanentes quando foi atingido por um meteoroide em maio, revelou uma investigação.

Um pequeno meteoroide atingiu o Telescópio Espacial James Webb (JWST) entre 22 e 24 de maio. “causou mudança incorrigível na figura geral” do segmento de espelho C3 do observatório.

“O efeito foi pequeno no nível do telescópio completo porque apenas uma pequena parte da área do telescópio foi afetada.”

Embora o telescópio tenha sido projetado para resistir a tais colisões, o relatório disse que o ataque em maio “excedeu as expectativas pré-lançamento de danos para um único micrometeoróide.”

Atualmente, a maior fonte de incerteza são os efeitos de longo prazo dos impactos de micrometeoróides que degradam lentamente o espelho primário.

A NASA disse no mês passado que, enquanto a análise de danos estava em andamento, o telescópio foi “ainda está funcionando em um nível que excede todos os requisitos da missão, apesar de um efeito marginalmente detectável nos dados”.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

NASA divulga primeira foto do novo telescópio

Lançado em dezembro, o JWST substituirá o Telescópio Espacial Hubble, que opera desde 1990. A primeira imagem capturada pelo JWST, que tem uma cobertura de comprimento de onda maior que o Hubble, foi revelada na semana passada.