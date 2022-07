UE abre negociações de adesão com mais dois países — CMIO

A Macedônia do Norte e a Albânia estão um passo mais perto da adesão depois que Skopje resolveu suas disputas com a Bulgária

A União Europeia iniciou negociações de adesão com a Macedônia do Norte e a Albânia, anunciou nesta terça-feira a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Falando em uma coletiva de imprensa em Bruxelas, von der Leyen elogiou Skopje e Tirana por seu progresso no caminho para ingressar no bloco, incluindo o fortalecimento do Estado de direito, combate à corrupção e implementação de uma série de reformas.

Ela disse que os governos das duas nações dos Balcãs estão avançando para se tornarem membros da UE porque esses passos são “bom para seus países e já estão proporcionando uma melhor qualidade de vida para seu povo.”

“Este momento histórico é o seu sucesso. O resultado do seu trabalho duro”, ela reiterou.

“Demos mais um passo importante para aproximar os Balcãs Ocidentais da UE. É um grande sucesso da nossa presidência,” O primeiro-ministro tcheco Petr Fiala twittou na segunda-feira.

A Macedônia do Norte (então Macedônia) recebeu o status de candidata em 2005, mas Skopje levou anos para resolver algumas de suas disputas com países vizinhos, incluindo a Bulgária, que havia bloqueado a adesão do país à UE por questões linguísticas e históricas.

Essa oposição também dificultou o progresso da Albânia, já que a UE trata a questão como parte de um pacote único. Notavelmente, as duas nações estão juntas no pacote de alargamento da UE em 2021, uma estratégia abrangente que define prioridades na remoção de obstáculos à adesão à UE para os Balcãs Ocidentais.













No domingo, no entanto, a Bulgária e a Macedônia do Norte conseguiram chegar a um acordo permitindo que Skopje e Tirana iniciassem formalmente as negociações de adesão com a UE. A Macedônia do Norte, em particular, concordou em alterar a constituição do país para reconhecer sua minoria búlgara, proteger os direitos das minorias e combater o discurso de ódio.

Antes disso, no entanto, a liderança francesa “solução de compromisso” sobre o assunto provocou protestos ferozes na Macedônia do Norte, que viram multidões de nacionalistas se reunindo do lado de fora do parlamento e entrando em confronto com a polícia.

Pode levar anos até que os dois países dos Balcãs se tornem membros de pleno direito da UE, sem prazo definido para o processo. Para aderir ao sindicato, os candidatos devem passar por um processo de triagem da legislação nacional para alinhá-la com a legislação da UE.